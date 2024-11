Digital-news.it - TV8 Inaugura la Programmazione Natalizia: Amore Christmas e Film Festivi

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Digital-news.it: Il Natale è di casa su TV8. La specialeparte infatti domani, venerdì 1° novembre alle ore 15.45 con APPUNTAMENTO CON L’, ciclo diche vede al centro della trama gli amori nati sotto l’albero di Natale, checontinuerà poi per tutto il mese di novembrecon un doppio appuntamento, dal lunedì al venerdì alle ore 15.30 e alle 17.15.Ad aprire il ciclo di, “Il più bel regalo di Natale”,del 2023 per la regia di Jim Cliffe. Al centro della trama c’è Megan, interpretata da Amelia Harrison, che all’età di 9 anni, esprime il suo desiderio natalizio per aiutare sua madre, Cara, alias Ella Cannon, a trovare l’. Tuttavia quando la lettera diventa virale, Cara si renderà conto che ciò che cercava era già sulla soglia di casa sua.