Trump su Liz Cheney: "Falco di guerra, ma con il fucile puntato non lo sarebbe" (Di venerdì 1 novembre 2024) L'ex presidente americano Donald Trump ha lanciato un altro attacco all'ex deputata repubblicana Liz Cheney definendola un "Falco della guerra" che potrebbe non essere altrettanto disposta a inviare truppe a combattere se avesse dei fucili puntati contro di lei. Durante un evento a Glendale, in Arizona, con l'ex conduttore di Fox News Tucker Carlson, è stato chiesto al candidato repubblicano alla presidenza se fosse strano vedere Cheney fare campagna contro di lui. Cheney si è opposto a gran voce a Trump dopo l'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ed è diventata una sostenitrice della sua avversaria democratica, la vicepresidente Kamala Harris. Trump ha definito Cheney "una persona squilibrata". Poi ha aggiunto: "il motivo per cui non mi sopportava è che ha sempre voluto andare in guerra con le persone. Se fosse per lei saremmo in guerra con 50 Paesi diversi".

