Sbircialanotizia.it - Trump e i problemi di look nel comizio: “I capelli non vanno, ma non sono vecchio”

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

(Sbircialanotizia.it - venerdì 1 novembre 2024) "Non dovete credere ai sondaggi, andate a votare. Siamo in vantaggio, ma fate finta che siamo indietro di un punto" "Non mi sento anziano" ma "non è una buona giornata per i miei". Donaldhadineldi Warren, in Michigan. "Sto studiando i miei, non stanno benissimo oggi