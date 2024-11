"Trionfo della menzogna". Papa Francesco contro la guerra: chi attacca - «Preghiamo per la martoriata Ucraina, preghiamo per la Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre. Fratelli e sorelle, la guerra sempre è una sconfitta, sempre. Ed è ignobile perché è il Trionfo della menzogna, della falsità. Si cerca il massimo interesse per sé e il massimo danno per l'avversario calpestando vite umane, ambiente, infrastrutture, tutto e tutto mascherato da menzogne. E soffrono gli innocenti». Lo ha detto Papa Francesco al termine dell'Angelus, aggiungendo: «Penso alle 153 donne e bambini massacrati nei giorni scorsi a Gaza». In guerra «soffrono gli innocenti e penso alle 153 donne e bambini massacrati nei giorni scorsi a Gaza». Così Papa Francesco al termine dell'Angelus. Iltempo.it - "Trionfo della menzogna". Papa Francesco contro la guerra: chi attacca Leggi tutto su Iltempo.it (Iltempo.it - venerdì 1 novembre 2024)- «Preghiamo per la martoriata Ucraina, preghiamo per la Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre. Fratelli e sorelle, lasempre è una sconfitta, sempre. Ed è ignobile perché è ilfalsità. Si cerca il massimo interesse per sé e il massimo danno per l'avversario calpestando vite umane, ambiente, infrastrutture, tutto e tutto mascherato da menzogne. E soffrono gli innocenti». Lo ha dettoal termine dell'Angelus, aggiungendo: «Penso alle 153 donne e bambini massacrati nei giorni scorsi a Gaza». In«soffrono gli innocenti e penso alle 153 donne e bambini massacrati nei giorni scorsi a Gaza». Cosìal termine dell'Angelus.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "La guerra è sempre ignobile, è ildella"; Il: la guerra è ignobile, ildellae dell'interesse solo per sé; VIDEO: "La guerra è ignobile, è ildella" - LaPresse;contro la guerra: "È sempre ignobile, è ildella"; Ucraina e Medioriente, l'attacco di: "Guerradella"; Gaza: "43.259 vittime nel territorio palestinese, 55 morti in 24".: “Guerra è ildella"; Approfondisci 🔍

Ucraina e Medioriente, l'attacco di Papa Francesco: "Guerra trionfo della menzogna"

(iltempo.it)

«Preghiamo per la martoriata Ucraina, preghiamo per la Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le ...

Papa Francesco: “La guerra è ignobile, è il trionfo della menzogna”

(lapresse.it)

"La guerra è sempre una sconfitta ed è ignobile perché è il trionfo della menzogna e della falsità". Così Papa Francesco affacciato su piazza San Pietro, ...

Papa Francesco: "La guerra è sempre ignobile, è il trionfo della menzogna"

(stream24.ilsole24ore.com)

(LaPresse) "La guerra è sempre una sconfitta ed è ignobile perché è il trionfo della menzogna e della falsità". Così Papa Francesco affacciato ...

Papa “La guerra è sempre una sconfitta ed è ignobile”

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

ROMA (ITALPRESS) – “Preghiamo per la martoriata Ucraina, per la Palestina, Israele, il Libano, il Myanmar, il Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre. La guerra sempre è una sconfitt ...