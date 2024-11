Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-11-2024 ore 20:00

Leggi tutto su Romadailynews.it

(Romadailynews.it - venerdì 1 novembre 2024)- LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani poco ilVista l’ora sulle strade della capitale ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti sull’intera rete viaria nazionale e questo fino alle 22 di questa sera Salvo naturalmente che arrivo autorizzati dalla legge sulla via Cassia nella fascia oraria 21/6 per lavori e senso unico alternato tra via Leonessa e via Vibio Mariano e questo fino alle 6 del 12 novembre con il mese di novembre torna l’orario invernale per le zone alimitato notturne di San Lorenzo è fattibile l’attivazione è prevista soltanto due notti a settimana quelle del venerdì e del sabato dalle 21:30 alle 3 l’orario invernale resterà in vigore fino al 30 di aprile per il trasporto ferroviario sulla lineaNapoli via Cassino la circolazione ferroviaria fortemente rallentata per l’investimento di una persona nei pressi ...