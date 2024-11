Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-11-2024 ore 17:00

(Romadailynews.it - venerdì 1 novembre 2024)- LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani scarso ilsu strade ed autostrade della capitale ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti sull’intera rete viaria nazionale e questo fino alle 22 di questa sera Salvo naturalmente che arrivo autorizzati dalla legge con il mese di novembre torna l’orario invernale per le zone alimitato non lunedì San Lorenzo e Trastevere l’attivazione è prevista soltanto due notti a settimana quelle del venerdì e del sabato dalle 21:30 alle 3 l’orario invernale resterĂ in vigore fino al 30 di aprile ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ