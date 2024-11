Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-11-2024 ore 09:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla diramazioneNord con rallentamenti tre raccordo Settebagni in uscita danel complesso scorrevole la circolazione sulla restante rete viaria della capitale attivo un restringimento di carreggiata in via del mare e in via Ostiense per lavori di messa in sicurezza della carreggiata all'altezza del km 16 e 300 ci troviamo all'altezza di via di Mezzocammino nel dettaglio attivo in via del Mare un restringimento di carreggiata è un senso unico in direzione Ostia dal km 13 e 300 a vincolo Per Acilia Sulla via Ostiense riduzione di carreggiata è senso unico in direzionedal km 13 e 300 al Raccordo contestualmente attivo un divieto di transito su entrambe le tratte per i mezzi con peso superiore alle 3 tonnellate e mezza è in pieno svolgimento la sedicesima edizione della corsa dei Santi con partenza ed arrivo da ...