Traffico Roma del 01-11-2024 ore 08:00

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Romadailynews.it: LuceverdeUn saluto dalla redazionenel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale è in programma per questa mattina la Corsa dei Santi giunta quest’anno alla sua sedicesima edizione partenza e arrivo da Piazza Pio XII lo Start alle 8:45 tra le strade itinerario della corsa via della Conciliazione via San Pio decimo Corso Vittorio Emanuele II Largo di Torre Argentina via del Plebiscito via dei Cerchi Piazza del Colosseo via dei Fori Imperiali Piazza Venezia Piazza del Popolo Ponte Regina Margherita via Cola di Rienzo via Cicerone Piazza Cavour via della traspontina ritorno a Piazza Pio XII chiusure e deviazioni fino a cessate esigenze deviate anche numerose linee di bus maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.