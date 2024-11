Udinetoday.it - Traduttori e traduttrici udinesi nell'eccellenza d'Europa

Leggi tutto su Udinetoday.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Udinetoday.it: Ie ledell’Università di Udine eccellono in: la laurea magistrale in Traduzione e mediazione culturale è ufficialmente entrata a far parte della rete d’European master’s in translation (Emt) per il periodo 2024-2029. Il riconoscimento si raggiunge dopo