Tattoo Weekend Trovesi birre e taragna | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

La Fiera Campionaria alla Promoberg,a Chiuduno, la Festa d'autunno a Bonate Sotto e a Oltre il Colle, il concerto del Mario Castelli & Francesca Remigi Quartet con Gianluigia Lonno, la sagra della polentaa Spirano, l'OktoBergFest al Piazzale degli Alpini a, l'AgriFest a Martinengo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 1° novembre. Ecco gli appuntamenti.Sino a domenica 3 novembre alla Promoberg torna la Fiera Campionaria. Si tratta di una delle poche fiere campionarie ancora attive in Italia, che da 45 anni grazie a Promoberg porta in città le eccellenze del territorio bergamasco e non solo. Un evento che continua a rappresentare al meglio le filiere del commercio e dei servizi, così come il costume, la storia e l'innovazione del Made in Italy.