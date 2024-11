Svezia, l’Ambasciata presenta gli appuntamenti del Novembre Nordico a Roma

Leggi tutto su Ildenaro.it

(Ildenaro.it - venerdì 1 novembre 2024)diin Italia a reso noti gli eventi svedesi del2024. Tra questi: – 8– ore 19:00:zione del libro “Il pensiero. Trovare la felicità sotto l’aurora boreale”, di Anna Brännström e Ida Montrasio; Libreria Altroquando di Via del Governo Vecchio 82/83, Piazza Pasquino,. Segue aperitivo. L’evento si svolge in collaborazione con l’Istituto Culturale. Prenotazione obbligatoria: [email protected] – 9– ore 10:00:zione del libro “Educazione Nordica” di Federica Pepe, in dialogo con Anna Brännström e Laboratorio Linguistico. Residenza dell’Ambasciatore diin Italia in Via di Villa Patrizi 5, 00195Ore 10:00:zione del libro “Educazione Nordica” Ore 11:00: Pausa caffè e dolcetto svedese.