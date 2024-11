Stallone non vestirà di nuovo i panni di un soccorritore di montagna. A 31 anni dall'uscita di "Cliffhanger – L'ultima sfida" (1993), diretto da Renny Harlin, il reboot del film d'azione si gira senza il 78enne attore. Stallone era stato annunciato l'anno scorso come protagonista della L'articolo Stallone fuori dal nuovo ‘Cliffhanger’, Sly escluso dal reboot proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutto su .com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰.com: (Adnkronos) – "Cliffhanger" avrà un secondo capitolo ma Sylvesternon vestirà dii panni di un soccorritore di montagna. A 31 anni dall'uscita di "Cliffhanger – L'ultima sfida" (1993), diretto da Renny Harlin, ildel film d'azione si gira senza il 78enne attore.era stato annunciato l'anno scorso come protagonista della L'articolodal, Slydalproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

