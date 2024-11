venerdì 1° novembre ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con MotoGP e F1, il basket con l’Eurolega, gli Sport invernali con short track e pattinaggio artistico, e tanto altro ancora. Nel ponte di Ognissanti spazio sia alla F1 che al Motomondiale, in questo fine settimana riservato ai motori: oggi, venerdì 1° novembre, si terranno le prove libere del GP del Brasile di F1, che si disputeranno a San Paolo, mentre la MotoGP sarà protagonista col GP della Malesia, a Sepang. Nei quarti di finale degli Jiangxi Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sul cemento outdoor di Jiujiang, in Cina, sarà protagonista l’azzurra Martina Trevisan, che sarà opposta alla testa di serie numero 2, la slovacca Rebecca Sramkova. Guarda l’Eurolega di basket su DAZN. Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 1° novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Anche in un giorno di festa come quello di1°ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con MotoGP e F1, il basket con l’Eurolega, gliinvernali con short track e pattinaggio artistico, e tanto altro ancora. Nel ponte di Ognissanti spazio sia alla F1 che al Motomondiale, in questo fine settimana riservato ai motori:1°, si terranno le prove libere del GP del Brasile di F1, che si disputeranno a San Paolo, mentre la MotoGP sarà protagonista col GP della Malesia, a Sepang. Nei quarti di finale degli Jiangxi Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sul cemento outdoor di Jiujiang, in Cina, sarà protagonista l’azzurra Martina Trevisan, che sarà opposta alla testa di serie numero 2, la slovacca Rebecca Sramkova. Guarda l’Eurolega di basket su DAZN.

La programmazione sportiva in tv di oggi dal mattino alla notte: le qualifiche della gara Sprint di Formula 1 anche su TV8 in chiaro

Lo sport in tv non manca anche oggi venerdì 1° novembre 2024, dal mattino fino a notte inoltrata sulle diverse piattaforme si potrà passare dai motori con le prove di Moto GP e Formula 1 fino al calci ...

Anche in un giorno di festa come quello di venerdì 1° novembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ...

Di seguito il programma completo di oggi, venerdì 1° novembre. 06.15-06.50 Moto3, GP Malesia: P1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno 07.05-07.45 Moto2, GP Malesia: P1 – Diretta tv su Sky ...