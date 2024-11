zombie” hanno tra i 14 e i 19 anni. Sui social la voce impazza. La serata di halloween è alle porte e si promettono momenti indimenticabili. Il web patrolling, ormai, è entrato a far parte delle attività investigative dei Carabinieri che devono essere al passo con i tempi non solo per essere vicini ai cittadini ma anche per contrastare i reati. E’ tutto organizzato con prevendita ticket di accesso online. La serata di halloween si fa a Massa di Somma ma a due giorni dall’evento cambia tutto. La festa viene spostata – non si sa bene per quale motivo – con tanto di post “RIPROVATECI UN’ALTRA VOLTA”. Il messaggio irriverente potrebbe essere stato indirizzato agli stessi carabinieri oppure a eventuali rivali organizzatori di eventi. Puntomagazine.it - Somma Vesuviana, sui social festa abusiva di halloween: allontanati 848 zombie Leggi tutto su Puntomagazine.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Puntomagazine.it: Carabinieri denunciano 3 persone e comminati 107mila euro di multa. Gli 848 “” hanno tra i 14 e i 19 anni. Suila voce impazza. La serata diè alle porte e si promettono momenti indimenticabili. Il web patrolling, ormai, è entrato a far parte delle attività investigative dei Carabinieri che devono essere al passo con i tempi non solo per essere vicini ai cittadini ma anche per contrastare i reati. E’ tutto organizzato con prevendita ticket di accesso online. La serata disi fa a Massa dima a due giorni dall’evento cambia tutto. Laviene spostata – non si sa bene per quale motivo – con tanto di post “RIPROVATECI UN’ALTRA VOLTA”. Il messaggio irriverente potrebbe essere stato indirizzato agli stessi carabinieri oppure a eventuali rivali organizzatori di eventi.

Somma Vesuviana, festa abusiva di halloween organizzata sui social: denunciate tre persone

Sui social la voce impazza. La serata di halloween è alle porte e si promettono momenti indimenticabili. Il web patrolling, ormai, è entrato a far parte delle ...

Somma Vesuviana, carabinieri interrompono festa abusiva di Halloween

L'avevano pubblicizzata sui social spostandola, poi, da Massa di Somma, dove era inizialmente prevista, a Somma Vesuviana. E' la festa abusiva di Halloween interrotta, la scorsa notte, dai carabinieri ...

Festa abusiva per Halloween con 848 ragazzi, i biglietti online: carabinieri nel ristorante a Somma Vesuviana

Blitz in un ristorante del Napoletano dove era in corso una festa per Halloween senza autorizzazioni; denunciati proprietario e i due organizzatori, trovati 13 dipendenti in nero.

Festa di Halloween abusiva organizzata sui social, blitz nel locale: maxi multa e tre denunciati

Durante i controlli i carabinieri hanno trovato anche 13 lavoratori in nero. L’imprenditore è stato quindi denunciato per lavoro sommerso e per altre infrazioni che hanno portato a una multa di ...