Sober Party | arriva a Firenze la festa senza alcolici

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it:, 1 novembre 2024 - Unaalcol per divertirsi consapevolmente. È quella proposta per domenica 3 novembre a, alla Limonaia di Villa Strozzi, in via Pisana 77, grazie all’ospitalità del Quartiere 4. L’iniziativa prenderà il via alle ore 16, unendo musica, intrattenimento e socializzazione all’insegna del divertimento consapevole. «Abbiamo ideato questo evento – spiegano gli organizzatori - per promuovere uno stile di vita sano e consapevole. La’ vuole dimostrare che il divertimento autentico non ha bisogno di alcol. Sarà un’occasione speciale per incontrare persone, ballare e godersi una seratail rischio degli effetti collaterali associati alle bevande alcoliche». In programma dj set e bevande creative ma analcoliche, preparate da esperti bartender.