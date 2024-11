Ilgiorno.it - Si svela il borgo dei Tasso

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Domenica alle ore 11.00, il Museo deie della Storia postale, organizza una visita per adulti alla scoperta delmedievale di Cornello con la possibilità di salire in cima alla torre campanaria. La mattina sarà dedicata alla scoperta deldi Cornello dei, luogo d’origine della famiglia, nota per l’opera letteraria di Torquatoe per l’abilità imprenditoriale di alcuni suoi esponenti che fondarono e gestirono per secoli il servizio postale europeo. Durante la visita sarà possibile salire alla sommità della torre campanaria, pendente, della Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano e di Sant’Antonio di Padova. Le visite sono organizzate in collaborazione con la parrocchia.