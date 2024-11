campo per la Farmacia Pellicanò Reggio BiC.Sabato 2 novembre, alle ore 15, la squadra amaranto sarà impegnata in una trasferta impegnativa contro l’Amicacci Giulianova, formazione di vertice nel panorama della disciplina, che Today.it - Serie A, la Farmacia Pellicanò Reggio BiC scende in campo vs Amicacci Giulianova Leggi tutto su Today.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Today.it: Conclusa la pausa dedicata alla Supercoppa, è già tempo di tornare inper laBiC.Sabato 2 novembre, alle ore 15, la squadra amaranto sarà impegnata in una trasferta impegnativa contro l’, formazione di vertice nel panorama della disciplina, che

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:A, laPellicanò Reggio BiC scende in campo vs Amicacci Giulianova;A, laPellicanò Reggio BiC scende in campo vs Amicacci Giulianova;A,Pellicanò Reggio BiC tiene testa ma perde contro i Campioni d’Italia; La Reggio Bic e laPellicanò ancora insieme; LaPellicanò Reggio Bic ricevuta dal presidente Occhiuto; Reggio Bic, inizia la quinta stagione inA. Subito i campioni d’Italia; Approfondisci 🔍

Serie A, prestazione brillante e vittoria per Farmacia Pellicanò Reggio BiC contro Sassari

(today.it)

Esordio casalingo felice per la squadra reggina al PalaCalafiore. Coach Cugliandro: "Siamo stati bravi a ritrovare la concentrazione e a giocare come preparato durante la settimana" ...

Serie A di di basket in carrozzina: Farmacia Pellicanò Reggio BiC, ecco la stagione 2024-2025

(reggiotoday.it)

Si è svolta oggi, presso il ristorante Le Vie del Gusto, la presentazione ufficiale della stagione 2024-2025 del campionato di Serie A di basket in carrozzina della Farmacia Pellicanò Reggio BiC, alla ...

La Farmacia Pellicanò Reggio BIC Presenta la Stagione 2024-2025

(reggiotv.it)

Si è svolta oggi, presso il ristorante “Le Vie del Gusto”, la presentazione ufficiale della stagione 2024-2025 del campionato di Serie A di basket in carrozzina della Farmacia Pellicanò Reggio Bic, ...

La Farmacia Pellicanò Reggio BIC presenta la stagione 2024-2025: “Il roster più forte mai avuto”

(citynow.it)

Si è svolta oggi, presso il ristorante “Le Vie del Gusto”, la presentazione ufficiale della stagione 2024-2025 del campionato di Serie A di basket in carrozzina della Farmacia Pellicanò Reggio Bic, ...