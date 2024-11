Fratelli d'Italia fa quadrato attorno al sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, finito nel mirino delle opposizioni per il caso della Therapia Srl, centro medico in provincia di Bari di cui l'esponente di Fdi possiede il 10% e che sul sito propone di affidarsi ai suoi servizi "senza dover attendere i lunghi tempi del Scoppia il caso Gemmato: Fratelli d’Italia fa quadrato, opposizioni all’attacco L'Identità. Lidentita.it - Scoppia il caso Gemmato: Fratelli d’Italia fa quadrato, opposizioni all’attacco Leggi tutto su Lidentita.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lidentita.it: (Adnkronos) –d'Italia faattorno al sottosegretario alla Salute Marcello, finito nel mirino delleper ildella Therapia Srl, centro medico in provincia di Bari di cui l'esponente di Fdi possiede il 10% e che sul sito propone di affidarsi ai suoi servizi "senza dover attendere i lunghi tempi delilfaL'Identità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Therapia Srl,nel mirino delle opposizioni. Ira FdI;, polemiche sul sottosegretario. Ma lui: "Sinistra bugiarda, nessun conflitto d'interesse"; Maltempo in Sardegna, ritrovato il corpo dell’uomo disperso; Tari Roma, stanati migliaia di evasori: in arrivo 355mila avvisi; Malfunzionamento per F24, Agenzia Entrate proroga termini; Centrosinistra, lo schiaffo ligure spinge per coalizione più stabile, Sala si muove al centro; Approfondisci 🔍

Scoppia il caso Gemmato: Fratelli d’Italia fa quadrato, opposizioni all’attacco

(tuobenessere.it)

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia fa quadrato attorno al sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, finito nel mirino delle opposizioni per il caso della Therapia Srl, centro medico in provincia di ...

Scoppia la bufera sul sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato per presunto conflitto di interessi

(giornaledipuglia.com)

ROMA - Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, esponente di Fratelli d’Italia nel governo Meloni, è finito al centro di una polemica accesa, alimentata da un'inchiesta pubblicata su Il Fatto ...

Gemmato nel mirino delle opposizioni

(informazione.it)

Si capisce che il sottosegretario alla Salute Gemmato sia molto risentito per gli attacchi politici che lo riguardano. Non dev’essere piacevole. D’altra parte, se si assumono incarichi di governo, si ...

Caso Gemmato, polemiche per lo spot della clinica di cui è socio

(rainews.it)

La pubblicità di "Therapia srl", di cui il sottosegretario alla Salute detiene il 10% delle quote, garantisce visite senza "i tempi lunghi del sistema sanitario pubblico". Il Pd: "La destra smantella ...