Ilfattoquotidiano.it - Sconterà almeno 17 anni il minorenne che perseguitava e uccise la 15enne Holly Newton

(Di venerdì 1 novembre 2024)17in carcere, ilcondannato sulla carta all’ergastolo per la brutale uccisione di una ragazza di 15. Il ragazzino, 17, è stato riconosciuto colpevole nell’agosto scorso. L’adolescente, vittima di stalking, fu accoltellata a morte a Hexham, nel nord dell’Inghilterra, il 27 gennaio inizio 2023 mentre era in compagnia di un altro ragazzo. La pena è stata fissata dal giudice Nicholas Hilliard della Newcastle Crown Court, mettendo fine all’iter giudiziario di una delle vicende di violenza giovanile (e femminicidio) più sconvolgenti della cronaca nera recente nel Regno Unito. Hilliard ha fissato i parametri della pena e ha reso pubblico in aula stamattina il nome dell’imputato finora coperto dal riserbo per la sua minore età.