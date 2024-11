Europa.today.it - Schianto in moto contro un furgone: Antony Di Fava muore a 16 anni

Leggi tutto su Europa.today.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Un'altra giovane vita spezzata sulla strada. Un ragazzo di soli 16, Antony Di, ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto ieri, giovedì 31 ottobre, a Itri, in provincia di Latina. La tragedia è avvenuta mentre il ragazzo percorreva inla via Appia.Incidente in