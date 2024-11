Arezzonotizie.it - Scheletri edili, palazzi di vetro e hotel fantasma: cosa ne sarà dei giganti di cemento di Arezzo

Leggi tutto su Arezzonotizie.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Arezzonotizie.it: Sono lì da decenni. I loro profili sono diventati talmente tanto familiari da essere considerati elementi paesaggistici ovvi. Una sorta di complemento d'arredo urbano diventato per qualche strano motivo scontato. Esistono dei luoghi addove il tempo si è fermato o, in alcuni casi, non è