Lanazione.it - San Donato promosso da un’indagine. Chirurgia e neonatologia ad alti livelli

Ospedali della Asl Toscana sud est promossi a pieni voti. Le elaborazioni di Agenas, contenute nel Programma Nazionale Esiti (PNE), confermano i dati positivi per il 70% degli indicatori, che risultano essere tra "molto alto e alto", per i presidi della Asl Tse. Le elaborazioni realizzate Agenas considerano 8 aree cliniche-chirurgiche: Cardiocircolatorio, Gravidanza e Parto, Nefrologia, Nervoso, Respiratorio, Osteomuscolare,generale eoncologica. Nel dettaglio, per quanto riguarda l'ambito Cardiocircolatorio, si registra un miglioramento, rispetto alla rilevazione dell'anno precedente, sui presidi ospedalieri di Arezzo. L'ambito Gravidanza e Parto è stato valutato come "molto alto" per l'Ospedale Sandi Arezzo. L'Osteomuscolare restituisce dati in miglioramento per i PO di Arezzo, di Grosseto e di Campostaggia.