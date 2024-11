Russia-Nordcorea, si rafforza legame fra eserciti: “Insieme fino a vittoria in Ucraina” (Di venerdì 1 novembre 2024) Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov incontra l'omologa Nordcoreana, Choe Son Hui: "Importanti obiettivi di sicurezza per i nostri e i vostri cittadini" Ci sono "legami molto stretti" tra gli eserciti di Russia e Corea del Nord. Così, mentre Washington e Kiev accusano Mosca di pianificare un'escalation militare in Ucraina con truppe Nordcoreane, il Sbircialanotizia.it - Russia-Nordcorea, si rafforza legame fra eserciti: “Insieme fino a vittoria in Ucraina” Leggi tutto su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov incontra l'omologana, Choe Son Hui: "Importanti obiettivi di sicurezza per i nostri e i vostri cittadini" Ci sono "legami molto stretti" tra glidie Corea del Nord. Così, mentre Washington e Kiev accusano Mosca di pianificare un'escalation militare incon truppene, il

La Corea del Nord, dal canto suo, sarà al fianco della Russia fino alla "vittoria" delle forze di Mosca in Ucraina, ha detto la ministra degli Esteri nordcoreana. "Ribadiamo che saremo sempre ...

Visits a Mosca del ministro degli Esteri di Pyongyang, Choe Son Hui, accusa all'Occidente di creare nella penisola coreana una situazione pericolosa che potrebbe diventare esplosiva in qualsiasi momen ...

Nei giorni del vertice BRICS, militari nordcoreani sono stati schierati nel Kursk con i russi. La NATO non riuscirebbe a sostenere un intervento ...

La ministra degli Esteri di Pyongyang ha incontrato l’omologo russo. Crescono i sospetti di un accordo: truppe nordcoreane in cambio di tecnologia nucleare. E la Cina ce dice? “Affari loro” ...