Russia-Nordcorea, si rafforza legame fra eserciti: “Insieme fino a vittoria in Ucraina” - (Adnkronos) – Ci sono "legami molto stretti" tra gli eserciti di Russia e Corea del Nord. Così, mentre Washington e L'articolo Russia-Nordcorea, si rafforza legame fra eserciti: “Insieme fino a vittoria in Ucraina” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Russia-Nordcorea, si rafforza legame fra eserciti: “Insieme fino a vittoria in Ucraina” Leggi tutto su Rossodisera.eu (Rossodisera.eu - venerdì 1 novembre 2024)- (Adnkronos) – Ci sono "legami molto stretti" tra glidie Corea del Nord. Così, mentre Washington e L'articolo, sifra: “in” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

PATTO RUSSIA-NORD COREA/ “Si rafforza l’alleanza anti-Nato, meglio trattare al più presto”

Nei giorni del vertice BRICS, militari nordcoreani sono stati schierati nel Kursk con i russi. La NATO non riuscirebbe a sostenere un intervento ...

Nordcorea: rafforzeremo l'arsenale nucleare. Con la Russia fino alla vittoria

La Corea del Nord alza il livello della tensione sullo scenario geopolitico attuale. Il ministro degli Esteri di Pyongyang, Choe Son Hui, in visita a Mosca, infatti, ha annunciato che la Corea del N ...

A Putin servono soldati, a Kim amici. L'alleanza Russia-Corea del Nord è destinata a durare

Questa settimana, iniziata con gli incontri di alti funzionari dell’intelligence e della difesa della Corea del Sud al quartier generale della Nato e a Kiev, si ... Russia è entrata nell’Indo-Pacifico ...