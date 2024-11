Roma-Lazio torna in notturna dopo sei anni: orari e date della 19ª e della 20ª giornata di Serie A - La Lega di Serie A ha reso noto orari e date di anticipi e posticipi della 19ª e della 20ª giornata. Tre incontri sono rinviati per la Supercoppa Italiana, mentre il derby Roma-Lazio dopo otto anni si terrà in notturna. Fanpage.it - Roma-Lazio torna in notturna dopo sei anni: orari e date della 19ª e della 20ª giornata di Serie A Leggi tutto su Fanpage.it (Fanpage.it - venerdì 1 novembre 2024)- La Lega diA ha reso notodi anticipi e posticipi19ª e20ª. Tre incontri sono rinviati per la Supercoppa Italiana, mentre il derbyottosi terrà in

Roma-Lazio torna in notturna dopo sei anni: orari e date della 19ª e della 20ª giornata di Serie A

La Lega di Serie A ha reso noto orari e date di anticipi e posticipi della 19ª e della 20ª giornata. Tre incontri sono rinviati per la Supercoppa Italiana, mentre il derby Roma-Lazio dopo otto anni si ...

Roma-Lazio torna in notturna dopo 6 anni: chi l'ha deciso e i motivi

Il derby di Roma tornerà a giocarsi di sera, con i tifosi. Sono passati sei anni dall`ultima volta, il 2 marzo del 2019. In realtà le ...

Roma-Lazio, si torna a giocare in notturna: la Lega ha l'ok dell'Osservatorio. Svolta per il derby del 5 gennaio

Ormai da prima del Covid, Roma e Lazio non si affrontano in notturna. Era successo sempre più raramente già dal 2013 al 2019, ora si torna all'antico. A inizio 2025 l'Olimpico potrà riaccendere luci e ...

Roma-Lazio torna in notturna, derby serale il 5 gennaio

Il derby della Capitale torna a giocarsi in notturna. Roma-Lazio andrà in scena allo stadio Olimpico il 5 gennaio alle ore 20.45, come annunciato dalla Lega Serie A che ha reso noti anticipi e ...