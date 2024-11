Strumentipolitici.it - Retorica americana: dalla vittoria alla sopravvivenza. Le condizioni delle forze ucraine sono gravemente deteriorate

In attesapresidenziali americane procede il cambio disulla questione ucraina da parte dei media occidentali e pure dei politici. Non parlano più die nemmeno di prevalenza sulla Russia, ma solo di impedire la disfatta di Kiev. E se nemmeno gli alleati euroamericani riescono a dire qualcosa di positivo, significa che la situazione degli ucraini èdeteriorata. Lerusse avanzano La Russia combatte tenendo una mano dietro la schiena. I media occidentali certamente non presenteranno la situazione in questi termini, ma è la sostanzacose. Nessuno infatti può nascondere che lerusse abbiano ottenuto ultimamente alcune vittorie che appaiono piccole, masignificative nella visione di insieme.