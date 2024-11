Regno Unito a Londra la fiera dell’agrifood |  aziende italiane in vetrina 

Leggi tutto su Ildenaro.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ildenaro.it: L‘Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle impreseorganizza la partecipazione ufficiale italiana allaIFE 2025 che si terrà adal 17 al 19 marzo. Giunta alla 26esima edizione, lacostituisce uno dei più rilevanti eventi internazionali per i prodotti agroalimentari. Nel 2023 nella bilancia commerciale per i prodotti agroalimentari, bevande e tabacco ha registrato un deficit significativo di 36 miliardi di sterline, con un peggioramento di circa l’11% rispetto al 2022. L’Unione europea rimane il principale fornitore di prodotti agri-food per il, coprendo una quota significativa delle importazioni. Nonostante la Brexit l’Ue continua a dominare, in particolare in categorie come birra, bevande e carne suina, ma la concorrenza da parte di Stati Uniti, Cina, Brasile e Thailandia sta aumentando.