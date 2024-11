Inter-news.it - Radu lascia Damiani e si prende l’agente di due compagni all’Inter!

(Inter-news.it - venerdì 1 novembre 2024)- Cambio di agente per il portiere rumeno Andrei Ionut. L’estremo difensore, ai margini del club, entra a far parte di un’agenzia nota dalle parti dell’Inter. CAMBIO DI AGENZIA –saluta l’agenzia di Oscare verrà rappresentato da un altro agente Fifa. A comunicarlo il suo nuovo rappresentante tramite il proprio profilo Instagram. Il nuovo agente sarà Federico Pastorello. Si tratta di un agente molto noto in Italia e non solo. Con l’Inter mantiene ottimi rapporti, visto che tuttora rappresenta anche due giocatori nerazzurri come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Recentemente ha proprio parlato del futuro di entrambi i difensori. Ora un nuovo interista: ossia. Il portiere rumeno è ai margini del club. Magari con Pastorello, il suo futuro potrebbe sbloccarsi.