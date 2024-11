Padovaoggi.it - Perde il controllo della sua Golf e finisce contro un muretto

Leggi tutto su Padovaoggi.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Un incidente stradale che speriamo non porterà gravi conseguenze alle due persone coinvolte. Una, il conducente, un ragazzo di 22 anni, si trova ricoverato in terapia intensiva. La ragazza che sedeva accanto a lui invece sembra non destare particolare preoccupazione. L'incidente è avvenuto