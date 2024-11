Papa “La guerra è sempre una sconfitta ed è ignobile” (Di venerdì 1 novembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Preghiamo per la martoriata Ucraina, per la Palestina, Israele, il Libano, il Myanmar, il Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre. La guerra sempre è una sconfitta, sempre, ed è ignobile perchè è il trionfo della menzogna, della falsità. Si cerca il massimo interesse per sè e il massimo danno per l’avversario calpestando vite umane, ambiente, infrastrutture. Tutto mascherato da menzogne e soffrono gli innocenti”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, rivolgendosi alla folla presente. (ITALPRESS). -Foto: Agenzia Fotogramma- Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Papa “La guerra è sempre una sconfitta ed è ignobile” Leggi tutto su Unlimitednews.it (Di venerdì 1 novembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Preghiamo per la martoriata Ucraina, per la Palestina, Israele, il Libano, il Myanmar, il Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre. Laè una, ed èperchè è il trionfo della menzogna, della falsità. Si cerca il massimo interesse per sè e il massimo danno per l’avversario calpestando vite umane, ambiente, infrastrutture. Tutto mascherato da menzogne e soffrono gli innocenti”. CosìFrancesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, rivolgendosi alla folla presente. (ITALPRESS). -Foto: Agenzia Fotogramma- Unlimited News - Notizie dal mondo

Papa “La guerra è sempre una sconfitta ed è ignobile”

ROMA (ITALPRESS) – “Preghiamo per la martoriata Ucraina, per la Palestina, Israele, il Libano, il Myanmar, il Sud Sudan e per tutti i ...

Papa Francesco: "La guerra è sempre una sconfitta ed è ignobile"

(Agenzia Vista) Roma, 01 novembre 2024 "Preghiamo per la martoriata Ucraina, per la Palestina, per Israle, Libano, Myanmar, Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per la guerra. La guerra è sempr ...

Papa: guerra ignobile, penso a bimbi Gaza

"La guerra sempre è una sconfitta. Ed è ignobile perché è il trionfo della menzogna, della falsità. Si cerca il massimo interesse per sé e il massimo danno per l'avversario calpestando vite umane, ...

Papa: "La guerra è ignobile, penso a bimbi massacrati a Gaza"

Bergoglio ha parlato anche della festa cristiana cattolica di Ognissanti che cade oggi 1 novembre: "Quanta santità nascosta c'è nella Chiesa" ...