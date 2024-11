Papa Francesco: nuovo appello per la pace all’Angelus (Di venerdì 1 novembre 2024) Ennesimo appello di Papa Francesco per la pace. “Preghiamo per la martoriata Ucraina, preghiamo per la Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre”, ha affermato all’Angelus. “Fratelli e sorelle, la guerra sempre è una sconfitta, sempre. Ed è ignobile perché è il trionfo della menzogna, della falsità. Si cerca il massimo interesse per sé e il massimo danno per l’avversario calpestando vite umane, ambiente, infrastrutture, tutto, e tutto mascherato di menzogne”. Bergoglio ha dedicato un passaggio del suo appello ai palestinesi. Soffrono gli innocenti: penso alle 153 donne e bambini massacrati nei giorni scorsi a Gaza”. Laprimapagina.it - Papa Francesco: nuovo appello per la pace all’Angelus Leggi tutto su Laprimapagina.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Ennesimodiper la. “Preghiamo per la martoriata Ucraina, preghiamo per la Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre”, ha affermato. “Fratelli e sorelle, la guerra sempre è una sconfitta, sempre. Ed è ignobile perché è il trionfo della menzogna, della falsità. Si cerca il massimo interesse per sé e il massimo danno per l’avversario calpestando vite umane, ambiente, infrastrutture, tutto, e tutto mascherato di menzogne”. Bergoglio ha dedicato un passaggio del suoai palestinesi. Soffrono gli innocenti: penso alle 153 donne e bambini massacrati nei giorni scorsi a Gaza”.

Il nuovo appello del Papa per la pace nel mondo

