Serie A1 2024-2025 di Pallanuoto maschile, che dopo i primi tre turni vede a punteggio pieno Pro Recco e Brescia, con le due squadre che proveranno a restare in coabitazione in vetta alla classifica. Il programma sarà aperto sabato 2 dallo scontro tra Savona e Telimar, appaiate al quinto posto con 6 punti: i liguri sono reduci dall’impresa di Champions League in casa dell’Olympiacos e puntano a restare in scia alle prime della classe. Derby ligure tra Pro Recco e Quinto, con i campioni d’Italia che possono provare ad allungare ulteriormente in classifica. Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: Pro Recco e Brescia per la fuga, Trieste e Savona per restare in scia Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Si giocherà tra sabato 2 e domenica 3 novembre la quarta giornata della regular season dellaA1dimaschile, che dopo i primi tre turni vede a punteggio pieno Pro, con le due squadre che proveranno ain coabitazione in vetta alla classifica. Il programma sarà aperto sabato 2 dallo scontro trae Telimar, appaiate al quinto posto con 6 punti: i liguri sono reduci dall’impresa di Champions League in casa dell’Olympiacos e puntano ainalle prime della classe. Derby ligure tra Proe Quinto, con i campioni d’Italia che possono provare ad allungare ulteriormente in classifica.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, Pro Recco e Brescia per la fuga inA1. Trieste e Savona per restare in scia;A1 femminile; Campionato A1/25. Calendario della regular season maschile;A1. L’Ortigia si arrende alla capolista, Piccardo: nostra prestazione buona; LazioA1 femminile, prima storica vittoria biancazzurra;A1 - Vittoria dei biancorossi in trasferta a Roma. La Rari cavalca l’Onda. Con grinta e coraggio; Approfondisci 🔍

Pallanuoto, Pro Recco e Brescia per la fuga in Serie A1. Trieste e Savona per restare in scia

(oasport.it)

Si giocherà tra sabato 2 e domenica 3 novembre la quarta giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile, che dopo i primi ...

Pallanuoto, serie A1 femminile

(msn.com)

Terza giornata di campionato di serie A1 femminile di pallanuoto e prima trasferta per la Cosma Vela Ancona che domani pomeriggio alle 14 scende in acqua in Calabria, alla Comunale di Cosenza, per aff ...

Pallanuoto femminile, pareggio tra Padova e Trieste nel posticipo di Serie A1

(oasport.it)

La Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile vede andare in scena quest'oggi un incontro della seconda giornata della stagione regolare, rinviato per ...

Pallanuoto, A1: Ortigia s'illude a lungo, ma cede al Brescia

(msn.com)

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Una partenza sprint, fino a un vantaggio di 4-1 nel corso del secondo quarto, non è bastata all'Ortigia a sorprendere il Brescia, che alla fine si è imposta 11-8, affiancando l ...