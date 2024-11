Quotidiano.net - Oltre ogni genere: "Disegnare è esprimersi nessuno ci può giudicare". La libertà di Fumettibrutti

Il fumetto come valvola di sfogo ma anche come strumento per affermare – e pure scoprire – le parti più profonde di sé stessi. Tanti applausi a "", l'evento, moderato dalla direttrice di QN, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce! Agnese Pini, che ha visto protagonisti Federico Pace, Josephine Yole Signorelli, in arte, Nicoz Balboa – in collegamento video – e Luca Cecchetti, assistant professor of psychometrics della Scuola IMT di Lucca. Un incontro molto atteso in questa seconda giornata del Lucca Comics & Games che ha affrontato, tra risate e momenti più toccanti, le tematiche legate al mondo Lgbtqia+. E così gli artisti, rispondendo alle domande della direttrice del gruppo Monrif, hanno raccontato frammenti della loro storia e della loro carriera.