Arezzonotizie.it - Ognissanti: vigilantes di pattuglia al cimitero. Multiservizi: "Più sicurezza per i visitatori"

Leggi tutto su Arezzonotizie.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Sono operativi già da ieri 31 ottobre. Il loro compito è quello di prestare supporto e, soprattutto, essere pronti a intervenire in caso di necessità. All'interno delmonumentale di Arezzo sono in servizio, come ormai di consueto negli ultimi anni, gli addetti alladella