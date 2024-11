Ravennatoday.it - Nuova piscina, Dore (Fi): "Il Comune ascolti le società natatorie"

Leggi tutto su Ravennatoday.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) “E’ estremamente condivisibile il grido d’allarme giunto dalla totalità delleravennati in vista dell'avvio dei lavori della. Appare assolutamente incredibile che ildi Ravenna, già responsabile per il folle ritardo con il quale lacomunale per la