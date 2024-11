Ilfattoquotidiano.it - Nuova frecciata di Beppe Grillo al M5s e a Conte (senza citarli): “Anche persone che pensiamo siano vere sono false”

(Ilfattoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- “che”. In un post scriptum,nuto nell’ultimo post pubblicato sul suo blog, arriva l’ennesimo attacco didiretto a chi, nel Movimento 5 stelle, ha tradito la sua fiducia. Sembra infatti chiaro il riferimento alla guerra in corso tra il garante M5s e il presidente Giuseppe, soprattutto perché fa seguito allo stato di whatsapp di qualche giorno fa, all’indomani delle elezioni in Liguria, in cuiscriveva: “Si muore più traditi dalle pecore che sbranati dal lupo”. Il post scriptum è inserito in coda a un post dal titolo “Certe ideema dovrebbero essere”, in cui il fondatore dei 5 stelle scrive: “Spesso crediamo a idee”, si legge. “Sappiamo un po’ che. Mache dovrebbero essere. Tutti. Siamo fatti così. Ero in una farmacia. Entra una signora.