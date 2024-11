Vicenzatoday.it - Novembre apre con la nebbia: le previsioni

Leggi tutto su Vicenzatoday.it

(Vicenzatoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Lemeteo Arpavsabato 2. Su zone montane e pedemontane cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte, salvo qualche foschia onelle ore più fredde in qualche fondovalle. In pianura iniziali foschie e nebbie, specie sui settori centro-meridionali, che si