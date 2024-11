Quotidiano.net - “Nessun pericolo”: il video del governatore di Valencia che imbarazza la Spagna

(Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Roma, 1 novembre 2024 – Poche ore prima che la Dana seminasse morte e distruzione a, in, il presidente della Generalitatna, Carlos Mazon, rassicurava i cittadini. Lo incastra un, cancellato dagli account social ma ripescato dai giornali spagnoli. Non c’è davvero possibilità di equivoco, ecco le sue parole. “Secondo le previsioni, il temporale si sta spostando, questo fa sperare che verso le 18 diminuirà la sua intensità su tutto il territorio”. Mazon proseguiva facendo notare che non si registravano danni e nemmeno l’allerta idrologica. Ma come è possibile questa sintesi? Se lo chiede un paese intero, piegato e in piena emergenza. Mentre, a metà pomeriggio, c’è già un’altra allerta rossa che riguarda questa volta Huelva, in Andalusia.