stipendi dimezzati per i dipendenti di Caronte&Tourist isole minori. E' quanto avverte il responsabile del personale Tiziano Minuti, Tiziano Minuti che ha scritto ieri alle organizzazioni sindacali.Nella lettera si fa riferimento alla situazione ingarbugliata che investe gli armatori e che Messinatoday.it - Navi sequestrate, Regione che non paga e inflazione: Caronte&Tourist isole minori pronta a dimezzare gli stipendi Leggi tutto su Messinatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Messinatoday.it:dimezzati per i dipendenti di Caronte&Tourist. E' quanto avverte il responsabile del personale Tiziano Minuti, Tiziano Minuti che ha scritto ieri alle organizzazioni sindacali.Nella lettera si fa riferimento alla situazione ingarbugliata che investe gli armatori e che

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:chepaga e inflazione: Caronte&Tourist isole minori pronta a dimezzare gli stipendi; Nave Moby sequestrata in Corsica, le testimonianze dei passeggeri; Traghetti, confermato il sequestro dellea Caronte&Tourist; Caronte&Tourist dice "no" alla: "I sequestri ci impediscono di proseguire i collegamenti con le isole"; Collegamenti per la Sicilia ridotti."Caronte e Tourist" ancora; Alle Eoliearrivano rifornimenti perché leche li portano sono state

Nave mercantile detenuta dalla Guardia Costiera di Siracusa per gravi irregolarità sulla sicurezza della navigazione

(newsicilia.it)

SIRACUSA - Un provvedimento di fermo amministrativo è stato emanato nella giornata di lunedì 28 ottobre da personale militare del nucleo Port State ...

Sequestrati 37 apparecchi gioco sui traghetti a Livorno

(ansa.it)

I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Livorno hanno sottoposto a sequestro sequestro amministrativo 37 apparecchi da intrattenimento senza vincita in danaro rinvenuti "sulle navi tr ...

Navigava con a bordo circa 20 mila euro in contanti, sequestrati dalla Finanza di Trapani - Trapani Oggi

(trapanioggi.it)

Trapani - La Sezione Operativa Navale di Trapani nel corso di un controllo di polizia del mare ad una nave da diporto estera ha rinvenuto opportunamente custodito in una cassaforte, un ingente somma ...

Porto, sequestrate due navi da carico per «condizioni sub-standard»

(msn.com)

LIVORNO. La guardia costiera ha fermato due navi da carico: la Guang Rong, battente bandiera cipriota e impiegata nel trasporto di massi e marmo, e la Mercy (Antigua & Barbuda) per trasporto di ...