Napoli più unito che mai | il gesto a sorpresa di Di Lorenzo per la squadra

Il capitano azzurro organizza una serata speciale per rafforzare l'unità della squadra. Il Napoli di Antonio Conte continua a crescere non solo sul campo ma anche fuori. Giovanni Di Lorenzo, tornato ai suoi migliori livelli, dimostra ancora una volta le sue doti da capitano con un'iniziativa che rafforza lo spirito di squadra. Come riporta il Corriere dello Sport, il leader azzurro ha organizzato la tradizionale festa di Halloween per tutto il gruppo al locale "La Mela". Un appuntamento che si inserisce perfettamente nel calendario della squadra, strategicamente posizionato tra gli impegni con il Milan e l'Atalanta. "Un vero e proprio party in maschera", scrive il quotidiano sportivo, sottolineando come questa iniziativa sia diventata ormai "un appuntamento fisso del 31 ottobre" per la squadra partenopea.