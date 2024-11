Malesia) - "Ho fatto un Ottimo lavoro, mi sono trovato bene sin da subito. Oggi ho lavorato con gomme molto usate ed anche il time attack è andato bene. Pecco (Bagnaia, ndr) è in forma ma anche noi stiamo andando Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Malesia. Martin "Ottimo lavoro, in forma come Bagnaia" Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiornaleditalia.it: Il pilota spagnolo della Ducati Pramac: "Meglio cadere nelle prove che in gara" SEPANG () - "Ho fatto un, mi sono trovato bene sin da subito. Oggi ho lavorato con gomme molto usate ed anche il time attack è andato bene. Pecco (, ndr) è inma anche noi stiamo andando

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, rivivi le prequalifiche di Sepang con la lotta Bagnaia-; Bagnaia sfreccia nelle pre-qualifiche. 2°; MotoGP | GpProve Libere 1: Bagnaia al comando,sesto; MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP2024: Bagnaia precede!; LIVE MotoGP, GP2024 in DIRETTA: Bagnaia il più veloce nelle prove libere, cade, Marquez si salva;: Gp"Fiducioso, lotterò fino alla fine"; Approfondisci 🔍

MotoGP 2024. GP della Malesia. Pecco Bagnaia, 1° al venerdì: "Giornata positiva. Jorge Martin è stato più costante"

(moto.it)

P ecco Bagnaia è primo al venerdì, e lo è sia nel primo che nel secondo turno. Tuttavia il rivale Jorge Martin ha mostrato un passo migliore. Si riparte da loro due, anche in Malesia, come per tutto ...

MotoGP, Gp Malesia pre qualifiche: zampata Bagnaia e Martin secondo cade nel finale. Marquez si salva, Iannone no

(sport.virgilio.it)

i tempi delle libere 1 MotoGP, Bagnaia batte Martin nel finale: Jorge cade Pecco Bagnaia è stato il più veloce nelle pre-qualifiche del GP di Malesia col tempo di 1:57.679, davanti a Jorge Martin ...

MotoGP 2024. GP della Malesia. Pre-qualifiche: Pecco Bagnaia e Jorge Martin davanti a tutti [RISULTATI]

(moto.it)

La sfida Martin-Bagnaia riparte alla grande. In Malesia, penultimo appuntamento del 2024, Pecco Bagnaia è primo al termine del venerdì e Jorge Martin è secondo. Eppure per Bagnaia non è stato un ...

MotoGP | Gp Malesia Day 1, Martin: “Caduta? Mi aiuta a capire”

(msn.com)

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati Pramac - Jorge Martin ha chiuso al secondo posto le pre-qualifiche della classe MotoGP al Sepang International Circuit, dove è in programma la penultima tappa della Mot ...