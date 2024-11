Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Malesia. Bastianini "Posso dare di più sul giro secco"

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiornaleditalia.it: "La sfida per il terzo posto con Marquez è serrata", le parole del riminese SEPANG () - "ancora di più sul, anche se domani saranno tutti più veloci. La sfida con Marquez per il terzo posto è serrata ma lui è imprevedibile e non è detto che sarà in difficoltà. Per quanto