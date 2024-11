Lapresse.it - Migranti, resort per 295 agenti in Albania: Viminale stanzia 9milioni per un anno

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lapresse.it: Vitto e alloggio ina 4 e 5 stelle per “295 operatori delle Forze di Polizia, impiegate nei servizi connessi all’attuazione” del protocollo con l’e alla gestione dei due nuovi centri per. Per una spesa complessiva di quasi 9 milioni di euro, 80 euro al giorno per ogni agente. È quanto prevedono i documenti del Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica sicurezza) – visionati da LaPresse – relativi all’aggiudicazione del “servizio di ‘alloggiamento in camere singole alberghiere con ristorazione e servizi connessi’ per la durata di 12 mesi, al costo unitario giornaliero omnicomprensivo di euro 80” e “per una spesa massima stimata di euro 8.897.200”.