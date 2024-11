voglio» in risposta alla giudice per le indagini preliminari Domenica Gambardella che le aveva chiesto se almeno volesse vedere una foto della sua Ilmessaggero.it - Melissa Russo, la madre nella neonata morta nel night davanti al giudice: «Non voglio vedere la foto della mia bambina» Leggi tutto su Ilmessaggero.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilmessaggero.it: Nessuna parola. A parte il «no, non» in risposta allaper le indagini preliminari Domenica Gambarche le aveva chiesto se almeno volesseunasua

Melissa Russo, chi è la madre della neonata morta al night club. «Ha provocato l'annegamento della bimba nel water»

La ragazza italiana di 29 anni che aveva dato alla luce la neonata trovata morta ieri, martedì 29 ottobre, a Piove di Sacco (Padova), Melissa Russo, è stata fermata per ...

Piove di Sacco, ai domiciliari la madre della neonata trovata morta

La madre della neonata trovata morta nella stanza di un night club a Piove di Sacco, in provincia di Padova, sarà posta agli arresti domiciliari nella casa di famiglia in Puglia.

Melissa Russo, l'interrogatorio della mamma della neonata morta nel wc: «Non voglio vedere la foto di mia figlia»

«Ho partorito». Sono bastate due parole a Melissa Russo Machado, la 29enne italo-brasiliana posta agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio volontario della neonata appena partorita, trovata ...

Melissa Russo, chi è la madre della neonata morta al night club. «Ha provocato l'annegamento nel water»

La ragazza italiana di 29 anni che aveva dato alla luce la neonata trovata morta ieri, martedì 29 ottobre, a Piove di Sacco (Padova), Melissa Russo, è stata fermata per ...