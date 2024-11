Marsiglia, che caos: l'ex Milan Papin minacciato e sotto scorta. E De Zerbi attacca: "Merito rispetto, criticatemi solo per il mio lavoro" - Sono parole preoccupanti e allarmanti quelle rilasciate da Jean-Pierre Papin, ex attaccante anche del Milan dal 1992 al 1992 e vincitore del Leggi tutto su Calciomercato.com (Calciomercato.com - venerdì 1 novembre 2024)- Sono parole preoccupanti e allarmanti quelle rilasciate da Jean-Pierre, exnte anche deldal 1992 al 1992 e vincitore del

Marsiglia, che caos: l'ex Milan Papin minacciato e sotto scorta

Marsiglia, Papin choc tra minacce e momenti di paura: «Vivo sotto scorta da tre settimane»

Sarà anche stato una bandiera del Marsiglia (275 presenze, 182 gol), con il quale vinse il Pallone d’Oro del 1991 e la Champions contro il Milan (altra sua ex squadra) nel 1993, ma ...

