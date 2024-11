Bubinoblog - MARCO LIORNI A BUBINO: “L’EREDITÀ È ANCORA PIÙ AVVINCENTE, NOVITÀ MOLTO BELLE”

torna suBlog per presentare la nuova stagione de "", il game show di Rai1 campione di ascolti e longevità che torna domenica 3 novembre. Dopo una stagione che ha registrato per share la sua migliore performance degli ultimi 14 anni,torna – per il secondo anno consecutivo – alla guida de. L'appuntamento è su Rai1, da domenica 3 novembre, tutti i giorni, alle ore 18.45. Il game show più longevo della televisione italiana compie 23 anni. NUOVI GIOCHI E PROFESSORESSE Anche in questa edizione non mancano le: a grande richiesta torna il gioco del Continua Tu, che darà inizio alla sfida dei 7 concorrenti, mentre per arricchire la gara del Triello con colpi di scena continui e nuove strategie saranno introdotte le Domande Pigliatutto.