Lapresse.it - Manovra, Tajani conferma: “Per 3 anni Fondo mutui prima casa”

Leggi tutto su Lapresse.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lapresse.it: Antonio, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, torna su un tema da sempre caro a Forza Italia:e case. Il vicepremier ha infatti spiegato in una nota che nella legge di bilancio per lavolta il rifinanziamento non è annuale, ma viene previsto per 3, con 670 milioni complessivi, fino al 2027. Si tratta di 130 milioni per il 2025 e di 270 milioni di euro per i 2successivi. “Con la finanziaria 2025 il Governo ha deciso dire il ‘’ che era in scadenza il 31 dicembre 2024.