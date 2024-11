Lucca Comics&Games la sorpresa | compare Francesco Totti Il Gladiatore – Il video

Leggi tutto su Open.online

(Open.online - venerdì 1 novembre 2024)- In tanti lo avranno immaginato:Ildi Roma. Un pensiero che in occasione delComics&Games (fiera appena conclusa) è diventato realtà. Il pupone è comparso in occasione della parata per il “II”. L’ex capitano della Roma, mimetizzato tra i gladiatori, si è affacciato dal balcone del loggiato pretorio salutando il pubblico. La parata, evento dell’Area Movie, in collaborazione con Eagle Pictures, ideata e organizzata da Qmi, ha visto una spettacolare esibizione tra le vie di, partita a mezzogiorno dal Giardino degli Osservanti per poi concludersi nel cuore della kermesse, in piazza San Michele. IlII, sequel del film cinque premi Oscar del 2000, è diretto e co-prodotto da Ridley Scott e uscirà nelle sale italiane il 14 novembre, distribuito da Eagle Pictures.