Quotidiano.net - Lucca Comics 2024: "Ecco Squid Game 2: il nostro gioco crudele contro il capitalismo"

Leggi tutto su Quotidiano.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Con uno strano giro del destino, anche la presentazione as della seconda stagione di una serie sudcoreana di grande successo,, diventa un inaspettato omaggio a Puccini nel suo centenario. "Nella seconda stagione ci sarà anche un po’ di Italia – spiega il regista e creatore della serie Hwang Dong-hyuk – perché ho inserito due canzoni italiane. L’aria del Nessun dorma di Puccini e Time to say goodbye di Andrea Bocelli". Insomma, il made in Italy più classico e da esportazione. Così comeè una grande ambasciatrice della cultura e della creatività sudcoreana che sta sempre più conquistando spazi e consensi a livello internazionale.