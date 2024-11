Calcionews24.com - Liverpool, Chiesa vicino al rientro, Slot: «Ecco quando tornerà in campo»

Leggi tutto su Calcionews24.com

(Calcionews24.com - venerdì 1 novembre 2024)- Le parole di Arne, tecnico del, su Federicopotrebbe tornare a dispozione dei Reds Arne, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match di campionato per i Reds. L’allenatore olandese ha parlato anche di Federicoe disarà pronto a rientrare in